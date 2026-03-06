Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 06:11

«Ахмат» сорвал планы ВСУ попытаться накопить силы в Сумах

Алаудинов: бойцы «Ахмата» уничтожают резервы ВСУ в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спецназ «Ахмат» активно уничтожает скопления ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, российские силы срывают попытки противника накопить резервы для наступления.

Сумы у нас — это зона, по которой мы активно работаем, особенно беспилотниками, по тем участкам, где мы фиксируем скопление противника. <...> На данный момент мы пытаемся не давать противнику где-то скапливаться и в Сумах в первую очередь, — заявил Алаудинов.

Он добавил, что работа ведется особенно интенсивно с помощью беспилотников. Российские бойцы не дают врагу скапливаться и держат участок под контролем, подчеркнул Алаудинов.

До этого в Минобороны сообщали, что расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника. В ведомстве отметили, что уничтожение позиций снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет российским военным расширять буферную зону безопасности.

Апти Алаудинов
Ахмат
беспилотники
Сумская область
