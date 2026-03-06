Зимняя Олимпиада — 2026
Онколог ответил, могут ли грудные импланты спровоцировать развитие рака

Онколог Хомиди: грудные импланты не провоцируют развитие рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грудные импланты не являются фактором риска развития онкологических заболеваний, заявил NEWS.ru врач-онколог, аспирант МНИОИ им. П.А. Герцена отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди. В то же время, по его словам, посещение солярия действительно может привести к раку.

Пластические операции сами по себе онкологию не вызывают. Если говорить прямо, большинство подобных страхов сильно преувеличены. Грудные импланты не повышают риск классического рака молочной железы. Есть крайне редкое осложнение — специфическая лимфома, связанная с определенными типами имплантов, но это единичные случаи на фоне огромного количества операций. Насчет солярия — это уже не миф. Ультрафиолетовое излучение действительно повышает риск рака кожи, в том числе меланомы. Это подтверждено исследованиями, — предупредил Хомиди.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что чрезмерное употребление пива увеличивает риск развития рака груди у женщин. По ее словам, фитоэстрогены в пиве могут нарушить гормональный баланс.

