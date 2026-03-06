Несколько американских БПЛА могли сбить у берегов Ирана CBS: у берегов Ирана могли сбить три американских БПЛА

Три американских беспилотника MQ-9 Reaper могли быть сбиты у берегов Ирана, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме. Точное место крушения и причины инцидента неизвестны.

В материале сказано, что аналогичный инцидент с MQ-9 Reaper произошел несколько дней назад. По мнению американских чиновников, тогда БПЛА могли сбить в результате ошибки «дружественным огнем» со стороны Вооруженных сил Катара.

До этого стало известно, что Тегеран атаковал место дислокации американских военных рядом с воздушной гаванью Абу-Даби. В районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.