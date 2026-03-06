Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 08:09

Опытных связистов в ВСУ стали бросать в «мясные» штурмы

ВСУ массово переводят пожилых связистов в штурмовые подразделения

ВС Украины
ВСУ массово переводят пожилых связистов в штурмовые подразделения, сообщили РИА Новости российские силовые структуры. Ситуация, по данным агентства, связана с нехваткой личного состава в рядах украинской армии.

Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБр массово переводит в штурмовые отряды, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что расчеты беспилотников группировки «Север» поразили позиции ВСУ в Сумской области. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника. Это позволило российским военным расширять буферную зону безопасности.

В свою очередь военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне СВО полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.

