06 марта 2026 в 09:12

Страны Персидского залива не верят, что США защитят их

Foreign Policy: страны Персидского залива поняли, что США не защитят их

Страны Персидского залива начали сомневаться в способности США обеспечить их безопасность на фоне атак Ирана, сообщает журнал Foreign Policy. Это ставит под вопрос систему региональной безопасности, десятилетиями опиравшуюся на американские гарантии.

Руководители государств региона считали, что их отношения с президентом США Дональдом Трампом складываются лучше, чем с предыдущими американскими администрациями. Лидеры стран Залива положительно воспринимали внимание Трампа к финансовому потенциалу региона, а также его политический подход, при котором он проявлял большую лояльность к автократическим системам, чем к демократическим моделям. Кроме того, в регионе отмечали его позицию по прекращению огня в секторе Газа и поддержку новых властей Сирии.

Им трудно поверить в бессилие США в защите нефтяных объектов и судоходства, а также в неспособность или нежелание США оперативно обновлять свои истощающиеся запасы перехватчиков. Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что два иранских бомбардировщика Су-24 были «в двух минутах» от удара по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, прежде чем их сбили Военно-воздушные силы Катара. По информации источников, одной из целей бомбардировщиков была авиабаза Аль-Удейд, на которой обычно находятся 10 тыс. американских военнослужащих.

