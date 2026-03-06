Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 10:27

В Петербурге накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трех женщин, подозреваемых в обналичивании не менее 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность».

В центре схемы — три жительницы Петербурга в возрасте 48–55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре, — говорится в сообщении.

С 2022 по 2025 год женщины проводили сомнительные транзакции через подконтрольные юрлица, помогая компаниям минимизировать налоги. Комиссия группы составляла 15%, доход банкиров оценивается в 38,5 млн рублей. В рамках расследования проведен 21 обыск, изъяты предметы и документы.

Ранее начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил, что в Башкирии в августе прошлого года была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием денег в интернете. По его словам, оборот составил более 3 млрд рублей.

Санкт-Петербург
банки
полиция
бухгалтеры
