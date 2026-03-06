Соединенные Штаты готовы пожертвовать жизнями военных Украины ради защиты своих военных баз на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, вероятно, для обороны объектов Вашингтон мог предложить украинцам денежное вознаграждение.

Приглашение Украины охранять базы США на Ближнем Востоке — это военно-холуйская затея. Эти базы находятся под обстрелом иранских ракет, и, естественно, американцы не хотят терять своих людей, потому что это очень невыгодно отразится для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) во внутренних делах Штатов. Во-вторых, украинцы готовы услужить кому угодно. Я думаю, им пообещали денег. Поскольку на Украине их дурят с выплатами, то военные думают, что американцы не обманут, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что для США украинцы — это лишь расходный материал, поскольку Штаты не хотят отправлять своих военных в места с высокой степенью риска. В то же время, по словам депутата, Зеленский готов пожертвовать всем украинским народом, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность.

Ранее сообщалось, что военные из Украины могут быть задействованы для охраны американских военных объектов на Ближнем Востоке. По информации иностранных СМИ, участие украинской стороны может начаться в течение нескольких дней.