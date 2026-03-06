Американские силы стали мишенью Ирана в Кувейте Иран подтвердил удары беспилотниками по базам США в Кувейте

Сухопутные войска Ирана атаковали военные объекты США в Кувейте, передает IRIB. По предварительной информации, удар был нанесен беспилотниками. В Тегеране подтвердили, что атака продолжится в ближайшие часы.

В последние часы дроны-камикадзе различных типов сухопутных войск армии нанесли массированные удары по базам американских сил в Кувейте. Эти атаки продолжатся в ближайшие часы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Ирана нанесли удар по американскому танкеру в северной части Персидского залива утром 5 марта. По предварительной информации, на судне возникло возгорание.

До этого стало известно, что Иран лишился 60% своих пусковых установок для ракет и систем ПВО в ходе боевых действий против США и Израиля. Источники в сфере безопасности заявили, что военные довольны ходом операции и координацией с американской стороной. По имеющимся сведениям, израильские войска планируют активно наносить удары еще как минимум неделю, после чего интенсивность атак существенно снизится.