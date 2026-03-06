Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:44

Американские силы стали мишенью Ирана в Кувейте

Иран подтвердил удары беспилотниками по базам США в Кувейте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сухопутные войска Ирана атаковали военные объекты США в Кувейте, передает IRIB. По предварительной информации, удар был нанесен беспилотниками. В Тегеране подтвердили, что атака продолжится в ближайшие часы.

В последние часы дроны-камикадзе различных типов сухопутных войск армии нанесли массированные удары по базам американских сил в Кувейте. Эти атаки продолжатся в ближайшие часы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Ирана нанесли удар по американскому танкеру в северной части Персидского залива утром 5 марта. По предварительной информации, на судне возникло возгорание.

До этого стало известно, что Иран лишился 60% своих пусковых установок для ракет и систем ПВО в ходе боевых действий против США и Израиля. Источники в сфере безопасности заявили, что военные довольны ходом операции и координацией с американской стороной. По имеющимся сведениям, израильские войска планируют активно наносить удары еще как минимум неделю, после чего интенсивность атак существенно снизится.

США
Кувейт
удары
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый коллапс
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок
Такси, грузовик и «Газель» столкнулись в тоннеле на северо-западе Москвы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.