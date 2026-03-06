«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана

Соединенные Штаты примут нового лидера Ирана, если он будет хорошо относится к США и их партнерам, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью каналу CNN. При этом глава Белого дома сообщил, что не собирается превращать страну-оппонента в демократическое государство.

Это должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Он будет отлично справляться со своей работой. Он будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры, — сказал Трамп.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном. По его словам, американский лидер осознает все риски, связанные с финансовыми и человеческими потерями.

Также американский президент сообщил, что США не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».