06 марта 2026 в 20:42

«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана

Трамп потребовал от нового лидера Ирана хорошего отношения к США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты примут нового лидера Ирана, если он будет хорошо относится к США и их партнерам, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью каналу CNN. При этом глава Белого дома сообщил, что не собирается превращать страну-оппонента в демократическое государство.

Это должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Он будет отлично справляться со своей работой. Он будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры, — сказал Трамп.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном. По его словам, американский лидер осознает все риски, связанные с финансовыми и человеческими потерями.

Также американский президент сообщил, что США не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».

