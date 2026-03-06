Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:20

Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции

Политолог Блохин: Трамп мечтает быстрее закончить войну с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, американский лидер осознает все риски, связанные с финансовыми и человеческими потерями.

[Требование о капитуляции Ирана] — это призыв закончить войну и начать переговоры, потому что для США конфликт дорого обходится. Долгая война — это огромные финансовые затраты и жертвы. И Трамп прекрасно понимает, чем это грозит. Поэтому изначально была задача ударить по Ирану сильно и заставить сесть за стол переговоров. А Тегеран по этому пути не пошел. Он пошел по пути эскалации конфликта, расширения зоны боевых действий на другие арабские государства с нанесением им ущерба. Поэтому на самом деле цель Трампа — заставить Иран сесть за стол переговоров и принять американо-израильские требования по этой ядерной программе, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что Трамп не сможет устроить госпереворот в Иране, так как это потребует значительных затрат. Поэтому, по словам политолога, США выбрали простой путь — наносить удары ракетами Tomahawk. Таким образом, как отметил Блохин, Вашингтон хитро стремятся завершить конфликт, добившись признания поражения от Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что США не примут никаких соглашений с Ираном кроме его полной и безоговорочной капитуляции. По его словам, Вашингтон готов помочь организовать выборы «приемлемого лидера».

США
Иран
Дональд Трамп
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
