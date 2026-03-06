Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на Украину Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы освобождены и прибыли на Украину

Семь задержанных в Венгрии украинских инкассаторов освобождены, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, они пересекли украинскую границу.

Он напомнил, что граждане содержались в Будапеште. Сейчас они находятся в безопасности, добавил он, им оказали необходимую консульскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский информирован о ситуации.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников государственного Ощадбанка. Инцидент произошел в Будапеште.

До этого политолог Михаил Павлив отмечал, что пойманные в Венгрии инкассаторы могли везти крупные суммы денег, принадлежавшие лично президенту Украины и экс-главе его офиса Андрею Ермаку. По его словам, инцидент произошел как раз в момент обострения конфликта между Будапештом и Киевом.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна требует от Украины объяснений в связи с задержанием на своей территории инкассаторских машин государственного Ощадбанка с крупной суммой денег. По его мнению, в связи с инцидентом возникает вопрос о возможной принадлежности средств украинской «военной мафии».