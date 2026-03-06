Киев обвинил Венгрию в похищении сотрудников украинского банка

Власти Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников государственного Ощадбанка, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инцидент произошел в Будапеште, сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

Сегодня в Будапеште венгерские власти взяли в заложники семь граждан Украины. <...> Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозя деньги и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками, — говорится в сообщении.

Сибига заявил, что украинские власти не располагают информацией о причинах задержания сотрудников банка, а также об их текущем местонахождении. Он обвинил Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме.

По его словам, Киев направил венгерской стороне официальную дипломатическую ноту с требованием освободить задержанных граждан. Кроме того, Украина намерена обратиться к институтам Европейского союза с просьбой дать правовую оценку действиям венгерских властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, его данные будут переданы ВСУ. По словам президента Украины, он рассчитывает на снятие вето, чтобы армия могла закупить необходимое вооружение.

Позже экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru назвал публичные угрозы Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана «неизлечимым политическим бешенством». По его мнению, такое состояние украинского политика требует немедленной изоляции.