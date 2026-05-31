Дроны ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Дроны ВСУ атаковали предприятия в Уржумском районе Кировской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Соколов. По его словам, в результате никто не получил травмы, однако на месте происшествия начался пожар.

Сегодня утром беспилотными летательными аппаратами атаковано предприятие на территории Уржумского района. Есть возгорание. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем, — написал Соколов.

Ранее женщина смогла спастись от обрушения жилого дома в Васильевке Запорожской области, который был поврежден после серии атак беспилотников ВСУ.

До этого сообщалось, что в поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины. В Минобороны РФ указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА.