Москвички избили девочку из Бурятии и ударили ее по голове самокатом

В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии

В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, ребенок находится в больнице. Школьницу оскорбляли из-за национальности, хватали за волосы, били ногами, а затем ударили по голове самокатом.

Подросток приехала в гости к подруге в жилой комплекс «Саларьево парк». Дозвониться до приятельницы не смогла — телефон разрядился. Пострадавшая рассказала, что с силой потянула дверь подъезда и зашла внутрь, где сразу же столкнулась с двумя местными жительницами. Между ними вспыхнула ссора.

Когда на крики выбежала подруга подростка, нападавшие начали снимать происходящее на телефон и в ходе конфликта рассекли девочке бровь мобильником. В подъезде, по свидетельствам очевидцев, было много крови.

Пострадавшую увезла скорая помощь. Врачи диагностировали сотрясение мозга и наложили пять швов на раны. Мать девочки написала заявление в полицию, однако, по ее словам, реакции со стороны правоохранителей пока нет. Семья требует привлечь обидчиц к уголовной ответственности.

Ранее в Ижевске было возбуждено уголовное дело после избиения несовершеннолетней девушки группой подростков. По данным следствия, инцидент произошел в мае на территории городского скейт-парка.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
