Пьяная мать отправила сына-школьника на машине за бутылкой

Пьяная мать отправила 17-летнего сына за добавкой на машине в Бурятии, передает Telegram-канал Babr Mash. Инспекторы ГАИ остановили Mazda Demio в селе Поселье и обнаружили за рулем подростка без прав. Рядом находилась 51-летняя женщина с явными следами алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мать отдыхала с соседкой, но запасы спиртного кончились. Сама за руль не села, а доверила ключи сыну. На женщину составили протокол, юношу оштрафовали за вождение без документов, а информацию о семье передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее в Госавтоинспекции Иркутской области сообщили, что виновник массового ДТП в Тулуне попытался избежать наказания, заговорив на придуманном языке и притворившись иностранцем. Авария случилась после того, как шофер «Лады» не уступил дорогу 44-летнему водителю Toyota Camry, и обе машины влетели в две припаркованные иномарки.

Кроме того, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Горно-Алтайске водитель с признаками опьянения после требования показать права протащил полицейского по асфальту. Инцидент случился при попытке остановить автомобиль, который опасно лавировал на трассе.