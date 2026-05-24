Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе В Улан-Удэ три человека погибли во влетевшем в частный дом Land Cruiser

Внедорожник Land Cruiser на высокой скорости влетел в частный дом на улице Социальной в Улан-Удэ, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его информации, в результате аварии погибли три человека.

В материале говорится, что 37-летний водитель японского внедорожника не справился с управлением и слетел с дороги. Машина снесла забор и пробила стену частного дома. Водитель и два пассажира погибли на месте. Еще два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

