Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:48

Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе

В Улан-Удэ три человека погибли во влетевшем в частный дом Land Cruiser

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внедорожник Land Cruiser на высокой скорости влетел в частный дом на улице Социальной в Улан-Удэ, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его информации, в результате аварии погибли три человека.

В материале говорится, что 37-летний водитель японского внедорожника не справился с управлением и слетел с дороги. Машина снесла забор и пробила стену частного дома. Водитель и два пассажира погибли на месте. Еще два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после которого одна из машин выехала на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В аварии в районе дома 18 по улице Окской пострадали два человека. Одна пострадавшая — пассажир машины, вторая — пешеход.

Также массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

Регионы
Бурятия
Улан-Удэ
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 24 мая: последние новости, что в Купянске, бои
Захарова раскрыла, сколько иностранных СМИ посетили колледж в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.