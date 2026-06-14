Как России защитить Крым от ударов ракет и дронов: названы лучшие способы

Крым с начала июня подвергается усиленным ракетным и беспилотным ударам со стороны ВСУ. Только за последние несколько дней они атаковали пассажирский поезд Москва — Симферополь, а также ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя», практически полностью уничтожив музей и хранившееся там легендарное полотно Франца Рубо. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Киев окончательно перешел к террористическим методам ведения конфликта. Какие цели преследует украинская власть и как обезопасить Крым от нападений — в материале NEWS.ru.
Как ВСУ атакуют Крым
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны Черноморского флота отразили две массированные воздушные атаки на город. Были сбиты 33 украинских БПЛА самолетного типа. В результате налета пострадала местная жительница — она была госпитализирована с ранениями брюшной полости. Кроме того, повреждены 10 многоквартирных домов в Гагаринском районе и на Корабельной стороне, а также пять частных домовладений и четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбило стекла.
Эта атака — лишь одна из многих за последнее время. Так, 8 июня БПЛА ВСУ атаковал пассажирский поезд № 68, следовавший из Москвы в Симферополь. Машинист состава получил ранения, а его помощник погиб. На фоне угрозы новых налетов власти республики приняли решение приостановить ж/д-сообщение в регионе по ночам: поезда дальнего следования будут передвигаться по полуострову только в светлое время суток.
10 июня под удар украинского беспилотника попало здание музея-панорамы «Оборона Севастополя». В результате атаки в нем возник пожар, в итоге полотно оказалось практически уничтожено. Директор учреждения Михаил Смородкин в четверг сообщил, что спасти от огня удалось лишь два небольших фрагмента панорамы — их продолжат показывать публике, а в будущем планируется восстановить всю экспозицию.
Какие цели преследует Украина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму террористическим преступлением, связанным с неудачами Украины на поле боя. Дипломат добавила, что МИД призывает международное сообщество осудить теракт, и выразила уверенность, что виновные в преступлении украинские военные будут наказаны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по музею в Севастополе, отметил, что Украина выбрала в качестве цели историю.
«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же как нельзя забыть об этой истории», — заявил он.
Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что подобными ударами Киев пытается добиться «медийного эффекта».
«Они его добились, но повредило ли это нашей армии или экономике? Вообще никак», — сказал он.
Как защитить Крым от ударов ВСУ
Крым защищен глубокоэшелонированной сетью средств противовоздушной обороны. Военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил: эта система полностью соответствует условиям ведения современного конфликта. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что Киев действует не военными, а террористическими методами, что требует изменения подхода к организации ПВО.
«ВСУ ведут террористическую войну дронов разного класса, с разным назначением и высотой действия. Думаю, что к защите Крыма могут быть привлечены частные охранные компании, а также усиленные наземные военно-мобильные группы. К тому же наверняка будут использованы некие ноу-хау, прежде не применявшиеся. Скорее всего, дроны будут сбивать дронами — уверен, что решение найдется уже в ближайшее время», — полагает он.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов также не исключил, что к обороне полуострова могут привлечь добровольческие формирования и «частников».
«Это будут либо БАРСы, либо ЧОПы — что-то должно быть в виде мобильных групп. Причем они должны будут иметь в своем распоряжении целый арсенал средств: машины, зенитные пулеметы, ПЗРК, небольшие комплексы РЭБ для защиты боевого расчета, а также стрелковое оружие, включая дробовики», — перечислил собеседник NEWS.ru.
Большие надежды, по мнению Кнутова, подают и зенитные дроны-перехватчики, которые представляют собой экономичную альтернативу дорогостоящим ЗРК и зенитным ракетам.
«Нужно срочно налаживать их выпуск и обучать дроноводов умению сбивать БПЛА противника — как самолетного типа, так и обычные. Это во многом поможет решить проблему», — подчеркнул аналитик.
Как полностью пресечь атаки на Крым
В то же время опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении: одним лишь усилением ПВО добиться гарантий полной безопасности для Крыма не получится.
«Ни одна даже самая совершенная система противовоздушной обороны не может закрыть обстреливаемую зону на 100%. Вероятность прорыва [через зону действия систем ПВО] всегда в любом случае остается», — заметил Матвийчук.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен: раз и навсегда обезопасить Крым можно только одним способом.
«Президент Украины Владимир Зеленский всеми своими действиями показывает, что прекращение конфликта ему не нужно. Поэтому нам необходимо давить на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление. И на наших условиях [вынудить их] подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир. Другой вариант сложно себе представить», — заключил депутат.
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