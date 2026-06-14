Как России защитить Крым от ударов ракет и дронов: названы лучшие способы

Крым с начала июня подвергается усиленным ракетным и беспилотным ударам со стороны ВСУ. Только за последние несколько дней они атаковали пассажирский поезд Москва — Симферополь, а также ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя», практически полностью уничтожив музей и хранившееся там легендарное полотно Франца Рубо. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Киев окончательно перешел к террористическим методам ведения конфликта. Какие цели преследует украинская власть и как обезопасить Крым от нападений — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атакуют Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны Черноморского флота отразили две массированные воздушные атаки на город. Были сбиты 33 украинских БПЛА самолетного типа. В результате налета пострадала местная жительница — она была госпитализирована с ранениями брюшной полости. Кроме того, повреждены 10 многоквартирных домов в Гагаринском районе и на Корабельной стороне, а также пять частных домовладений и четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбило стекла.

Эта атака — лишь одна из многих за последнее время. Так, 8 июня БПЛА ВСУ атаковал пассажирский поезд № 68, следовавший из Москвы в Симферополь. Машинист состава получил ранения, а его помощник погиб. На фоне угрозы новых налетов власти республики приняли решение приостановить ж/д-сообщение в регионе по ночам: поезда дальнего следования будут передвигаться по полуострову только в светлое время суток.

Ночью 10 июня БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

10 июня под удар украинского беспилотника попало здание музея-панорамы «Оборона Севастополя». В результате атаки в нем возник пожар, в итоге полотно оказалось практически уничтожено. Директор учреждения Михаил Смородкин в четверг сообщил, что спасти от огня удалось лишь два небольших фрагмента панорамы — их продолжат показывать публике, а в будущем планируется восстановить всю экспозицию.

Какие цели преследует Украина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму террористическим преступлением, связанным с неудачами Украины на поле боя. Дипломат добавила, что МИД призывает международное сообщество осудить теракт, и выразила уверенность, что виновные в преступлении украинские военные будут наказаны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар по музею в Севастополе, отметил, что Украина выбрала в качестве цели историю.

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же как нельзя забыть об этой истории», — заявил он.

Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что подобными ударами Киев пытается добиться «медийного эффекта».

«Они его добились, но повредило ли это нашей армии или экономике? Вообще никак», — сказал он.

Как защитить Крым от ударов ВСУ

Крым защищен глубокоэшелонированной сетью средств противовоздушной обороны. Военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил: эта система полностью соответствует условиям ведения современного конфликта. Однако проблема, по его словам, заключается в том, что Киев действует не военными, а террористическими методами, что требует изменения подхода к организации ПВО.

Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«ВСУ ведут террористическую войну дронов разного класса, с разным назначением и высотой действия. Думаю, что к защите Крыма могут быть привлечены частные охранные компании, а также усиленные наземные военно-мобильные группы. К тому же наверняка будут использованы некие ноу-хау, прежде не применявшиеся. Скорее всего, дроны будут сбивать дронами — уверен, что решение найдется уже в ближайшее время», — полагает он.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов также не исключил, что к обороне полуострова могут привлечь добровольческие формирования и «частников».

«Это будут либо БАРСы, либо ЧОПы — что-то должно быть в виде мобильных групп. Причем они должны будут иметь в своем распоряжении целый арсенал средств: машины, зенитные пулеметы, ПЗРК, небольшие комплексы РЭБ для защиты боевого расчета, а также стрелковое оружие, включая дробовики», — перечислил собеседник NEWS.ru.

Большие надежды, по мнению Кнутова, подают и зенитные дроны-перехватчики, которые представляют собой экономичную альтернативу дорогостоящим ЗРК и зенитным ракетам.

«Нужно срочно налаживать их выпуск и обучать дроноводов умению сбивать БПЛА противника — как самолетного типа, так и обычные. Это во многом поможет решить проблему», — подчеркнул аналитик.

Как полностью пресечь атаки на Крым

В то же время опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении: одним лишь усилением ПВО добиться гарантий полной безопасности для Крыма не получится.

«Ни одна даже самая совершенная система противовоздушной обороны не может закрыть обстреливаемую зону на 100%. Вероятность прорыва [через зону действия систем ПВО] всегда в любом случае остается», — заметил Матвийчук.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен: раз и навсегда обезопасить Крым можно только одним способом.

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

«Президент Украины Владимир Зеленский всеми своими действиями показывает, что прекращение конфликта ему не нужно. Поэтому нам необходимо давить на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление. И на наших условиях [вынудить их] подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир. Другой вариант сложно себе представить», — заключил депутат.

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