Антидроновый дробовик от «Калашникова»: где используются, кто их получит

Малогабаритное дробовое однозарядное устройство под патрон 12х70 предназначено для поражения малоразмерных, низколетящих БЛА. Основное преимущество оружия — его компактность, а также легкость: вес составляет всего 1,8 кг, в представлении ИИ

Антидроновый дробовик от «Калашникова»: где используются, кто их получит

Специалисты концерна «Калашников» получили награды за разработанные ими средства противодействия дронам. Речь идет сразу о двух проектах — разделяющемся боеприпасе для штатного автомата Калашникова и дробовом однозарядном устройстве 12-го калибра, предназначенном для поражения малоразмерных БПЛА на низкой высоте. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: эти новинки пригодятся как в зоне боевых действий, так и для защиты объектов в тылу. Насколько они эффективны — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых разработках «Калашникова»

Инновационные разработки специалистов ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех», под управлением «Калашникова») получили золотые медали XI Международной выставки изобретений и инноваций имени Н. Г. Славянова.

На мероприятии были отмечены два проекта. Первый — многопульные патроны калибра 5,45 мм. Они предназначены для индивидуального стрелкового оружия и содержат многоэлементный метаемый снаряд, который позволяет значительно увеличить вероятность поражения вражеского БПЛА. Благодаря этому конструктивному решению элементы патрона упорядоченно разделяются при выходе из ствола, что способствует повышению внешнебаллистических характеристик.

Еще один проект — малогабаритное дробовое однозарядное устройство под патрон 12х70, которое предназначено для поражения малоразмерных БПЛА на небольшой высоте. Основное преимущество этого оружия заключается в его компактности и легкости: вес изделия составляет всего 1,8 кг. Это позволяет переносить его как индивидуальное средство поражения и быстро приводить в готовность.

Подобные системы рассматриваются как один из вариантов «последнего рубежа» защиты, когда средства радиоэлектронной борьбы или дальнобойные комплексы уже неэффективны из-за расстояния или условий применения.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как используются новые разработки «Калашникова»

В апреле 2026 года «Калашников» уже рассказывал об успешных испытаниях своих разделяющихся боеприпасов для поражения БПЛА. Тогда разработчики проверили, насколько эффективны такие патроны против быстро движущихся и маневрирующих целей — в частности, FPV-дронов.

Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Дрон-мишень зависал на месте, а также двигался по заданным параметрам скорости и высоты, имитируя атаку на стрелка. При попадании сегментов пуль в цель у БПЛА оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции. Это приводило к аварийному падению аппаратов.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин отметил, что и разделяющиеся боеприпасы, и облегченные антидроновые дробовики могут стать полезными для охранных структур, которые сегодня задействованы в защите промышленных и социальных объектов.

«Для частных охранников и местных добровольцев прорабатывают варианты вооружения крупнокалиберными средствами ПВО. Но сейчас им выдают только стрелковое вооружение, и подобные разработки им очень пригодятся. Это может кратно увеличить их возможности по борьбе с БПЛА», — считает собеседник.

Как новые проекты «Калашникова» помогут на СВО

В концерне рассказали, что разработки для борьбы с БПЛА вызвали особый интерес у гостей выставки изобретений — в первую очередь участников специальной военной операции. Отмечается, что непосредственные пользователи средств противодействия дронам поделились с разработчиками своим опытом с передовой и рассказали, какие опции в оружии для них сегодня наиболее важны.

Стенд концерна «Калашников» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что военные на линии боевого соприкосновения нуждаются в новых средствах противодействия дронам.

«Средства РЭБ не универсальны и регулярно требуют точной перенастройки — в зависимости от ситуации. А дроны на оптоволокне и вовсе неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и сбиваются только физически», — напомнил он.

По словам аналитика, представленные «Калашниковым» разработки еще только предстоит опробовать на поле боя. Насколько эффективными они окажутся, покажет время, добавил эксперт.

«Их эффективность станет ясна только с опытом. Это как с танками: мы давно научились с ними бороться, но они никуда не делись и до сих пор эффективны. Борьба с дронами сейчас — фундаментальная проблема, которую только предстоит решить», — подчеркнул Храмчихин.

Дандыкин в свою очередь не сомневается, что разработки «Калашникова» пригодятся армейским подразделениям на фронте.

«Нам нужен целый комплекс мер защиты от беспилотников на всех уровнях — особенно на линии боевого соприкосновения. Проекты „Калашникова“ — это буквально то что надо, причем надо было еще вчера», — заключил аналитик.

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