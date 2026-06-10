Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 01:00

Аналитик предположил, откуда у ВСУ большое количество беспилотников

Военэксперт Кнутов: Украина получает много деталей для БПЛА из-за рубежа

Подписывайтесь на нас в MAX

Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.

Украина ничего сама не производит, однако все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме поставляются из-за рубежа. Даже FPV-дроны, которые используются на линии боевого соприкосновения, печатаются на 3D-принтерах, привезенных из-за границы, — рассказал Кнутов.

Он обратил внимание, что нередко БПЛА собирают прямо в подвалах жилых домов. Из-за этого российские войска не могут поразить места сборки, подчеркнул аналитик.

Если мы по ним ударим, то будем вынуждены снести целый дом со всеми жильцами. Так что приходится терпеть этот «домашний ВПК», как его называют на Украине, — объяснил собеседник.

Ранее Кнутов рассказал, где на самом деле ведется производство дронов «Бегемот» для нужд украинской армии. По его словам, такие БПЛА выпускаются в Германии.

Европа
Украина
БПЛА
ВСУ
Дмитрий Горин
Д. Горин
Ксения Жеребцова
К. Жеребцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, как ВС РФ удается успешно сбивать HIMARS
Чартер задерживают, а вы получаете бонусы: какие компенсации предусмотрены
Военэксперт раскрыл, как искусственный интеллект упростил применение БПЛА
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
Под Ростовом эвакуировали подопечных дома престарелых после атаки БПЛА
В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ
В Ростовской области вспыхнул пожар при атаке беспилотников ВСУ
На Кубе появятся карты «Мир» для граждан России
Куда пропала Набиуллина: болезнь, отставка, крах рубля — все версии
Аналитик предположил, откуда у ВСУ большое количество беспилотников
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на Запорожье
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.