Аналитик предположил, откуда у ВСУ большое количество беспилотников Военэксперт Кнутов: Украина получает много деталей для БПЛА из-за рубежа

Украина получает все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме из-за рубежа, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом в стране существует множество «домашних производств», занимающихся их выпуском, добавил он.

Украина ничего сама не производит, однако все необходимые детали для сборки БПЛА в большом объеме поставляются из-за рубежа. Даже FPV-дроны, которые используются на линии боевого соприкосновения, печатаются на 3D-принтерах, привезенных из-за границы, — рассказал Кнутов.

Он обратил внимание, что нередко БПЛА собирают прямо в подвалах жилых домов. Из-за этого российские войска не могут поразить места сборки, подчеркнул аналитик.

Если мы по ним ударим, то будем вынуждены снести целый дом со всеми жильцами. Так что приходится терпеть этот «домашний ВПК», как его называют на Украине, — объяснил собеседник.

Ранее Кнутов рассказал, где на самом деле ведется производство дронов «Бегемот» для нужд украинской армии. По его словам, такие БПЛА выпускаются в Германии.