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09 июня 2026 в 17:59

Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»

Военэксперт Кнутов: Германия массово производит дроны «Бегемот» для ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Германия массово выпускает дроны «Бегемот» для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о применении ВСУ нового типа беспилотника для атаки на Крым. По его словам, украинские войска могут управлять этим БПЛА при помощи системы Starlink.

Дрон «Бегемот», который мог атаковать Чонгарский мост, — это украинский аналог «Герани». Он разработан по заказу украинских фирм немецкой компанией и массово производится на деньги правительства ФРГ. Дальность действия составляет 300 км, скорость — 170–180 км/ч, боевая нагрузка — 75 кг, предельная низкая высота — не менее 100 м. Управление осуществляется через Starlink, поэтому есть возможность точного наведения и проверки оценки результатов поражения цели, — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что главная цель атак ВСУ — изолировать Крым и создать сложности со снабжением войск и жителей. По словам эксперта, основной мишенью Украины стал именно Чонгарский мост, который снова пострадал после начала восстановительных работ. Таким образом, отметил Кнутов, необходимо усилить охрану этого объекта.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Чонгарский мост, соединяющий регион с Крымом, был снова поврежден из-за ночной атаки украинских дронов. Он призвал водителей выбирать альтернативные пути через Армянск и Перекоп.

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