Епископ Силуан оценил татуировки христиан

Викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) назвал достойным примером татуировку с изображением креста, которую делают коптские христиане, передает медиагруппа «Россия сегодня». Так он ответил на вопрос, какие татуировки могут быть подобающими для христиан.

По словам епископа, коптские христиане наносят изображение креста на запястье, поскольку живут в инорелигиозной среде. Он отметил, что такие изображения родители делают даже маленьким детям, чтобы в случае теракта или гибели можно было определить их веру.

Силуан подчеркнул, что считает такую татуировку «несмываемой печатью христианства». Он также заявил, что коптские христиане, несмотря на угрозы, продолжают открыто исповедовать свою веру, не стремясь к эпатажу, а свидетельствуя о своих убеждениях образом жизни.

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