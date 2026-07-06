В РПЦ напомнили, как лучше одеваться верующим женщинам в жару

В РПЦ напомнили, как лучше одеваться верующим женщинам в жару Священник Ланский: в жару женщинам допустимо носить легкие сарафаны

В жару женщинам вполне допустимо носить легкие и удобные сарафаны, заявил в беседе с VSE42.RU священник Вячеслав Ланский. Он напомнил, что стиль одежды и внешний вид в целом передает внутренний мир человека.

Что касается жары, то легкий сарафан вполне может от нее спасти. И гораздо эффективнее, чем ряса, — высказался Ланский.

Он подчеркнул, что верующие люди должны помнить об ответственности не только за свои поступки и слова, но и за облик. При этом он добавил, что выбор одежды всегда остается личным правом и решением человека.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере — путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.