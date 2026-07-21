Леопард напал на трех человек и пробрался в алкогольный магазин

Леопард напал на трех человек и пробрался в алкогольный магазин NDTV: в Индии леопард набросился на трех человек и зашел в алкомаркет

В индийском штате Раджастхан леопард набросился на трех человек, после чего зашел в местный алкомаркет, сообщила телекомпания NDTV. Инцидент произошел в городе Тодарайсингх.

Хищник вышел из леса и атаковал волонтера лесной службы. Животное травмировало мужчине ноги и затем пробежало около 400 метров в направлении рынка.

По данным источника, у входа в магазин спиртных напитков леопард напал на 40-летнего мужчину, после чего ворвался внутрь торгового помещения. Там хищник набросился на продавца — 25-летний мужчина получил ранения спины и носа.

Очевидцам удалось заблокировать зверя внутри магазина до прибытия экстренных служб. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Руководитель операции по спасению Ашок Танвар подчеркнул, что это был первый случай, когда ему пришлось эвакуировать леопарда из алкомаркета.

Ранее в Приморье зафиксировали появление правнука в семье леопардов. Проследить появление четвертого поколения в родословной удалось благодаря многолетней работе крупнейшей сети фотомониторинга.