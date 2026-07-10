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10 июля 2026 в 08:26

В России впервые зафиксировали появление правнука в семье леопардов

Самка леопарда Грация из приморского парка стала прабабушкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученые зафиксировали в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье уникальный случай в истории изучения диких кошачьих: самка Грация стала первой зафиксированной прабабушкой, передает РИА Новости. Проследить появление четвертого поколения в родословной удалось благодаря многолетней работе крупнейшей сети фотомониторинга.

Правнука Грации ученые определили по детальному генеалогическому древу, когда зафиксировали рождение котенка у ее взрослой внучки Leo 280F. На данный момент плодовитая хищница-рекордсменка стабильно приносит потомство каждые два года, подарив жизнь уже десяти пятнистым кошкам.

За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным, — отметили в парке.

Дальневосточный леопард по-прежнему остается одним из самых редких и уязвимых представителей крупных кошачьих на всей планете. Сегодня ядро популяции этих уникальных животных сосредоточено на юго-западе Приморского края, где их численность превышает 120 особей. Большинство взрослых потомков легендарной Грации успешно расселились на заповедных российских землях, а один из них обосновался в соседнем Китае.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Гатчинском округе Ленинградской области выпустили на волю около трех сотен серых куропаток. По его словам, этих птиц, занесенных в региональную Красную книгу, традиционно отпускают в естественную среду с 2018 года — уже девятый год подряд.

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леопарды
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