В России впервые зафиксировали появление правнука в семье леопардов Самка леопарда Грация из приморского парка стала прабабушкой

Ученые зафиксировали в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье уникальный случай в истории изучения диких кошачьих: самка Грация стала первой зафиксированной прабабушкой, передает РИА Новости. Проследить появление четвертого поколения в родословной удалось благодаря многолетней работе крупнейшей сети фотомониторинга.

Правнука Грации ученые определили по детальному генеалогическому древу, когда зафиксировали рождение котенка у ее взрослой внучки Leo 280F. На данный момент плодовитая хищница-рекордсменка стабильно приносит потомство каждые два года, подарив жизнь уже десяти пятнистым кошкам.

За всю историю научных наблюдений этого подвида в дикой природе случай подобной плодовитости стал рекордным, — отметили в парке.

Дальневосточный леопард по-прежнему остается одним из самых редких и уязвимых представителей крупных кошачьих на всей планете. Сегодня ядро популяции этих уникальных животных сосредоточено на юго-западе Приморского края, где их численность превышает 120 особей. Большинство взрослых потомков легендарной Грации успешно расселились на заповедных российских землях, а один из них обосновался в соседнем Китае.

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