Около трех сотен краснокнижных птиц выпустили на волю в Ленобласти

В Ленобласти выпустили на волю около трех сотен серых куропаток

В Гатчинском округе Ленинградской области выпустили на волю около трех сотен серых куропаток, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. По его словам, этих птиц, занесенных в региональную Красную книгу, традиционно отпускают в естественную среду с 2018 года — уже девятый год подряд.

Выпущенные куропатки не спешат улетать, рассказал Дрозденко. Пернатые обживаются, находят пары и выводят птенцов. Губернатор отметил, что сейчас в Ленобласти занимаются восстановлением популяции этих птиц. Благодаря работе охотнадзора и госветслужбы численность куропаток с 2018 года увеличилась с 1 тыс. до 4 тыс.

При этом чтобы численность пернатых стабилизировалась, и птицы покинули Красную книгу Ленобласти, могут понадобиться десятки лет. Дрозденко добавил, что в ближайшее время в Ломоносовском районе выпустят еще одну группу серых куропаток.

