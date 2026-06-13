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13 июня 2026 в 18:17

Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил, почему не общается с коллегами

Актер Нилов: с коллегами из «Улиц разбитых фонарей» не общаемся из-за занятости

Алексей Нилов Алексей Нилов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Артисты популярного сериала «Улицы разбитых фонарей» достаточно зрелые люди по возрасту, напомнил в интервью NEWS.ru актер этой картины Алексей Нилов. Собеседник добавил, что высокая занятость мешает ему и коллегам по культовой ленте часто видеться.

С Настей [Мельниковой] чаще видимся, потому что она дружит с моей женой и мы все проживаем в Санкт-Петербурге. Миша Трухин в Москве живет — не видимся годами, [Сергей] Селин мотается по съемкам — тоже не встречаемся, — отметил заслуженный артист России.

Нилов уточнил, что в более молодом возрасте можно было бы устраивать совместные творческие посиделки с коллегами по культовой ленте. Но в нынешнем возрасте желания потусоваться уже не возникает, признался собеседник.

Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за шестьдесят, не до тусовок, — заявил актер.

Ранее Нилов рассказал, что только благодаря различным премиям и фестивалям встречается с коллегами. На церемонии вручения премии ТЭФИ он отметил, что остальное время тратится на работу и семью.

Ранее сообщалось, что Нилов потерял отца. Актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов умер на 89-м году жизни. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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