Нилов раскрыл неочевидную ценность премий для актера Нилов признался, что премии помогают ему увидеться с коллегами

Актер Алексей Нилов рассказал NEWS.ru, что благодаря различным премиям и фестивалям встречается с коллегами. На церемонии вручения премии ТЭФИ он отметил, что в остальное время нередко тратится на работу и семью.

Я увидел здесь людей, которых не видел лет по 10-15. То есть мы встречаемся только на фестивалях, потому что все работают, все с семьями, все по разным городам, — отметил Нилов.

Ранее народный артист России, актер театра и кино, режиссер Сергей Безруков признался, что остался в восторге от Казани и Татарстана. Он отметил, что регион отличается особым гостеприимством.

Также актриса Лиза Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими».

До этого актриса Агата Муцениеце сообщила на премии ТЭФИ, что мечтает сыграть персонажа, в котором объединены несколько личностей. По словам знаменитости, она на многое готова, чтобы герой понравился зрителям, но не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.