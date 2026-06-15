Киев в огне, новая атака на танкер РФ, громкое заявление Нилова: что дальше

Киев в огне, новая атака на танкер РФ, громкое заявление Нилова: что дальше

Великобритания захватила нефтяной танкер в Ла-Манше, российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснил, почему не общается с коллегами, — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина содрогнулась от мощного удара возмездия

Российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в ночь на 15 июня были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В министерстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, массированные удары по Киеву начались около 01:00 и не прекращались до 04:00. Зафиксированы прилеты по объектам ВСУ в Борисполе, Броварах, Василькове, Обухове, окрестностях Бучи в Киевской области.

Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет, что отмечены удары примерно по 40 локациям в городе. В том числе по объектам критической инфраструктуры в Оболонском, Подольском, Печерском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Днепровском, Деснянском и Дарницком районах.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Кроме того, источники сообщили о пожарах в районе дислокации отдельной президентской бригады ВСУ на ул. Дегтяревской, взрывах в районе завода «Аналитприбор», в промзоне «Позняки» и в районе БЦ «Сенатор». Также поражено складское здание в районе аэропорта Жуляны: там работала компания «Энергия 2000», которая разрабатывает и производит тренажеры для ВСУ.

По информации источников, это уже не первая мощная атака на важные для ВСУ объекты за последние дни. Так, в ночь на 13 июня ВС РФ ударили по военным целям в прифронтовой зоне: они были уничтожены в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, заявил военный блогер Олег Царев. Также, по его версии, БПЛА «Герань» нанесли удар по Криворожской ТЭС.

Также ВС РФ ударили авиабомбами по заводу «Ансерглоб» в Херсоне, откуда велись пуски ракет в сторону России, добавил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его мнению, удары последних дней демонстрируют системную работу по логистике, складам, транспортным маршрутам и инфраструктуре снабжения ВСУ.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Что известно о захвате нефтяного танкера в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в соцсетях, что отдал приказ вооруженным силам перехватить нефтяной танкер, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через Ла-Манш. В правительстве уточнили, что британские войска «впервые перехватили судно российского танкерного флота». Речь идет о танкере Smyrtos — его временно переместят на якорную стоянку к южному побережью Англии. Граждан РФ на борту не было.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Атака продолжалась шесть часов с привлечением вертолетов Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолетов RAF P-8 и авианосцев HMS Sutherland и HMS Ledbury. По сведениям Marine Traffic, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна, 5 июня он отправился из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Порт назначения не указан.

По мнению инсайдеров, ход Москвы в танкерной войне изменит многое. Они считают, что возможен вариант, при котором британские суда пойдут на корм рыбам.

«[Прорабатывается вариант] оснащения судов крупнокалиберными пулеметами и мобильными торпедными установками. Самые жесткие методы борьбы: <...> топить британские торговые корабли в ответ на каждый захваченный танкер или же нанести удар по финансовой империи Британии, подорвав несколько интернет-кабелей, связывающих остров со всем остальным миром», — отметил Telegram-канал «Дневник разведчика».

При этом Россия уже предпринимала ходы, после которых британцы не рисковали заниматься пиратством, напомнили источники. Речь идет о проходе двух танкеров через Ла-Манш в сопровождении фрегата «Адмирал Григорович» в начале апреля — тогда британское вспомогательное судно RFA Tideforce, по словам аналитиков, «трусливо волочилось позади», ведя наблюдение.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин указал на необходимость минировать танкеры, чтобы избежать их захвата европейскими странами. По его мнению, западные политики одумаются после того, как из-за взрывов произойдет разлив нефти, который нанесет их странам экологический ущерб.

«Полагаю, что надо минировать используемые <...> танкеры. Инициация должна происходить <...> при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт», — уточнил Рогозин.

Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нилов сделал признание о коллегах из «Улиц разбитых фонарей»

Артисты популярного сериала «Улицы разбитых фонарей» достаточно зрелые люди по возрасту, заявил актер Алексей Нилов. Он признался, что высокая занятость мешает ему и коллегам по культовой ленте часто видеться.

«С Настей [Мельниковой] чаще видимся, потому что она дружит с моей женой и мы все проживаем в Санкт-Петербурге. Миша Трухин в Москве живет — не видимся годами, [Сергей] Селин мотается по съемкам — тоже не встречаемся», — отметил заслуженный артист России.

Нилов уточнил, что в более молодом возрасте можно было бы устраивать совместные творческие посиделки с коллегами по культовой ленте. Но в нынешнем возрасте желания потусоваться уже не возникает, признался он.

«Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за 60, не до тусовок», — добавил актер.

Нилов рассказал, что только благодаря различным премиям и фестивалям встречается с коллегами. На церемонии вручения премии ТЭФИ он отметил, что остальное время тратится на работу и семью.

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