Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»

Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»

Россия нанесла новый массированный удар по Киеву. Что заявили в Минобороны РФ, сколько ракет и БПЛА запустили по Украине 15 июня, был ли новый удар «Орешником»?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 15 июня

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием в ответ на террористические акты киевского режима. Основной целью удара стал Киев, также были поражены цели в Харькове и Днепропетровске.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 15 июня по целям на Украине было запущено 70 ракет (крылатые «Искандер-К» и Х-101, баллистические «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон») и 611 различных БПЛА («Герани» разных типов, «Герберы», «Италмас», «Бандероли»). О применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не сообщается.

ВСУ подтверждают попадания 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 районах, а также «падение обломков» в 12 районах. Эти данные, вероятно, сильно неполные и неточные: как в России, так и на Западе военные эксперты и наблюдатели обвиняют ВСУ в манипуляциях данными.

Telegram-канал AMK Mapping пишет, что всего было 74 ракеты. ВСУ почему-то «забыли» посчитать несколько «Цирконов» и приводят ложные сведения о сбивании всех крылатых ракет, считает источник.

«[На самом деле] наблюдался самый низкий (вероятно) уровень перехватов у украинской ПВО за долгое время. Причина — нехватка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и сокращение запасов ракет-перехватчиков ЗРК IRIS-T из-за ситуации на Ближнем Востоке», — пишет блогер.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно об ударе по Киеву 15 июня, какие цели поражены

По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, массированные удары по Киеву начались около 01:00 и не прекращались до 04:00. Зафиксированы прилеты по целям в Киеве, Борисполе, Броварах, Василькове, Обухове и окрестностях Бучи в Киевской области.

Telegram-канал «Хроники Гераней» пишет, что отмечены удары примерно по 40 локациям в городе. В том числе по объектам в Оболонском, Подольском, Печерском, Соломенском, Голосеевском (объект критической инфраструктуры), Шевченковском, Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. В соцсетях расходятся кадры утреннего Киева: город затянут дымом от пожаров, над ним летают пожарные вертолеты, на улицах валяются ступени ракет ЗРК Patriot. В некоторых районах столицы после ударов отключился свет.

Минобороны РФ сообщило о поражении следующих целей в Киеве:

АО «Киевский завод „Радар“» (БПЛА и военные радиолокаторы);

цех по производству БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. Довженко;

ООО «Беспилотные технологии» (крупноузловая сборка БПЛА из иностранных компонентов);

АО «Завод Маяк» (производство боевых частей БПЛА и ракет «Фламинго»);

Киевский государственный завод «Буревестник» (БПЛА большой и средней дальности);

ООО «Укр Армо Тех» (б/ч для БПЛА);

Киевский агрегатный завод и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации;

инновационный терминал «Новой почты» (доставка и хранение БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ);

военный аэродром Васильков;

несколько ТЦК в Киеве.

Также сообщается о пожарах в районе дислокации отдельной президентской бригады ВСУ на ул. Дегтяревской, взрывах в районе завода «Аналитприбор», в промзоне «Позняки» и в районе БЦ «Сенатор». Также поражено складское здание в районе аэропорта Жуляны: там работала компания «Энергия 2000», которая разрабатывает и производит тренажеры для ВСУ.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские СМИ тиражируют фотографии пожара в Киево-Печерской лавре. В МО РФ сообщили, что комплекс зданий православного монастыря был поражен ракетой ЗРК Patriot.

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — отмечают в Минобороны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит с железными дорогами на Украине после ударов 15 июня

«Укрзализница» (Украинская железная дорога) сообщили о задержках поездов сразу на нескольких направлениях из-за повреждения ж/д инфраструктуры и необходимости эвакуации пассажиров.

Так, поезда не ходят до вокзала Днепр-Главный в Днепропетровске. «Хроники Гераней» пишут, что ж/д объекты попали под удар. Время задержки достигает почти четырех часов.

Задержки поездов также наблюдаются в Запорожье (вокзал Запорожье-1), задерживаются рейсы в Киев и Львов.

«Хроники Гераней» указывают, что ж/д объекты, вероятно, также поражены в Харькове: задерживаются поезда на Киев, Кривой Рог, Одессу, Львов, Ужгород, а также Киев — Сумы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были поражены цели на Украине 15 июня, кроме Киева

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о не менее чем 95 ударных эпизодах в 11 областях Украины за сутки. В Харькове под удар «Искандеров» попал Холодногорский район, начался масштабный пожар.

«По предварительной информации, поражен объект, использовавшийся как небольшой центр доукомплектования и восстановления разбитых подразделений ВСУ», — утверждает Лебедев.

Ракета «Искандер-М» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Сумской области, по данным LOSTARMOUR, «Герани» нанесли серию ударов по Шостке, атаки шли одна за другой с перерывами в полчаса.

В Днепропетровской области корректируемые авиабомбы (КАБ) накрыли позиции ВСУ под Васильковкой. Источники Лебедева отмечают, что на радиоканалах фиксировалась испанская и португальская речь, что может указывать на присутствие наемников из стран Латинской Америки.

В Днепропетровске спутники слежения за пожарами FIRMS фиксируют мощное горение в районе ж/д станции Горяиново.

В Николаеве власти подтвердили поражение «объекта критической инфраструктуры». Удары наносились в районе нефтебазы на ул. Космонавтов и энергетического кластера; очевидцы утверждают, что был слышен сильный «свист» — возможно, поврежден газопровод и горит выходящий газ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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