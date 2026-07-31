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31 июля 2026 в 10:33

Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники добираются до счетов россиян руками детей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Мошенники все чаще добираются до счетов россиян руками их детей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, тревожным сигналом для родителей может стать внезапный интерес ребенка к содержимому кошельков или просьба дать смартфон «на пару минут» без объяснения причин.

Ребенок вдруг просит ваш смартфон «на пару минут» или интересуется, сколько денег у вас на картах и где они лежат, а потом еще уточняет, есть ли у вас счета в банке? Вполне возможно, что он уже попал под влияние мошенников. Аферисты часто находят детей в игровых чатах или сообществах в соцсетях или мессенджерах. Они предлагают помощь в кодах или монетах. Таким образом втираются в доверие и обещают подарок: игровую валюту, бонус или денежный приз. Далее просят о небольшой услуге, например взять мамин телефон, открыть банковское приложение, назвать код из СМС или перевести деньги. Ребенок в таких схемах — лишь ключ к родительским счетам, — сказал Щербаченко.

Он отметил, что родителям не следует оставлять разблокированные гаджеты без присмотра. По его словам, также важно следить, чтобы банковские приложения были закрыты.

Не оставляйте без присмотра разблокированные гаджеты и открытые банковские приложения. Объясните детям, что незнакомцы в интернете — не друзья. Если ребенок начал скрывать от вас экран телефона или тайком переписывается с кем-то по ночам, поговорите с ним. Регулярно обсуждайте с детьми уловки мошенников и расскажите, как действовать в таких ситуациях, — заключил Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что принятие двух пакетов антифрод-мер привело к снижению числа интернет-мошенничеств в России. По его словам, борьба против злоумышленников ведется совместно с операторами связи и банковскими сообществами.

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