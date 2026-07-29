В Госдуме заявили о снижении числа мошенничеств в России

В Госдуме заявили о снижении числа мошенничеств в России Депутат Боярский: пакеты антифрод-мер снизили число мошенничеств

Принятие двух пакетов антифрод-мер привело к снижению числа интернет-мошенничеств в России, заявил председатель комитета Госдумы Сергей Боярский на форуме «Территория смыслов». По его словам, борьба с мошенниками ведется совместно с операторами связи и банковскими сообществами, сообщает ТАСС.

С мошенниками мы боремся вместе с нашими операторами связи, банковскими сообществами самыми разными способами, и результат налицо. Мы фиксируем снижение количества таких преступлений. До этого фиксировали только рост. Мы два пакета [мер] разработали — увидели снижение, — сказал Боярский.

Ранее появилась информация, что на «Госуслугах» появится «тревожная кнопка» для подачи жалоб на действия мошенников. Благодаря этой функции пользователи смогут отправлять сообщение в государственную информационную систему «Антифрод».

До этого Совет Федерации одобрил законопроект о введении «тревожной кнопки» на портале «Госуслуги». Инициатива обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности.