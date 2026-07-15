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15 июля 2026 в 16:03

«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России

Боярский заявил об отсутствии необходимости переходить с iPhone на Android

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Компания Apple совершает неадекватные действия под политическим давлением, которые идут в ущерб пользователям, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Но, по его словам, необходимости срочно переходить на смартфоны с Android пока нет.

Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android, потому что это гораздо более гибкая и демократичная платформа, в которой больше вариантов для самостоятельного принятия решений в части пользовательского пути. В отличие от Apple, которая создала закрытую экосистему. Изначально это была их философия, она работала до тех пор, пока они под политическим давлением в ущерб своим пользователям не стали совершать такие неадекватные, на мой взгляд, действия, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone. При этом они больше не получают обновлений.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что игнорирование предупреждений ФАС корпорацией Apple не повлечет за собой никаких ограничений для функционирования iPhone в России. Он подчеркнул, что антимонопольная служба может лишь оштрафовать американскую компанию на крупную сумму.

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