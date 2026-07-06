Пользователям с иностранной почтой сохранили доступ к российским сервисам

Пользователи, зарегистрированные на отечественных интернет-ресурсах с иностранными электронными почтами, смогут продолжать использовать их для входа, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, запрет на авторизацию через иностранную электронную почту направлен на снижение зависимости Рунета от решений недружественных стран, передает РИА Новости.

Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, значит, мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, тем не менее можно будет продолжить работу, — сказал Боярский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах для владельцев сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Штраф для граждан составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

До этого Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Документ дополняет КоАП новыми составами правонарушений.