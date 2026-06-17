Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 12:43

В России окончательно поддержали закон о штрафах за «войти через Google»

Совфед принял закон о штрафах за авторизацию через Google и зарубежные сервисы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей — в частности, за использование иностранных сервисов, включая зарубежную электронную почту. Видеотрансляция ведется на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте». Документ дополняет КоАП новыми составами правонарушений.

По действующим нормам, вход на ресурсы в России должен осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, биометрическую систему или другую информационную систему, принадлежащую гражданину РФ или российскому юрлицу. Нарушение этого требования повлечет штраф: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для организаций — от 500 до 700 тыс.

Кроме того, КоАП пополняется статьей о несоблюдении требований к рекомендательным технологиям. Сбор данных о предпочтениях пользователей в России с нарушением их прав может обойтись в те же суммы. Аналогичные санкции грозят за применение таких технологий без уведомления пользователей.

Ранее в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает появление на «Госуслугах» так называемой тревожной кнопки. Воспользоваться ею смогут те, кого пытаются обмануть кибермошенники. Далее сообщение будет передаваться в государственную информационную систему «Антифрод», а потом банкам и операторам, чтобы они смогли пресечь действия злоумышленников.

Власть
Совет Федерации
законы
интернет
запреты
Google
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерца обозвали глупцом из-за слов о подавлении России силой
Стало известно, куда направлялись дети из атакованного ВСУ автобуса
Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе
Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Путин прибыл на саммит Россия — АСЕАН в Казань
Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Протаранившему остановку с людьми таксисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.