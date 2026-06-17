В России окончательно поддержали закон о штрафах за «войти через Google» Совфед принял закон о штрафах за авторизацию через Google и зарубежные сервисы

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей — в частности, за использование иностранных сервисов, включая зарубежную электронную почту. Видеотрансляция ведется на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте». Документ дополняет КоАП новыми составами правонарушений.

По действующим нормам, вход на ресурсы в России должен осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, биометрическую систему или другую информационную систему, принадлежащую гражданину РФ или российскому юрлицу. Нарушение этого требования повлечет штраф: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для организаций — от 500 до 700 тыс.

Кроме того, КоАП пополняется статьей о несоблюдении требований к рекомендательным технологиям. Сбор данных о предпочтениях пользователей в России с нарушением их прав может обойтись в те же суммы. Аналогичные санкции грозят за применение таких технологий без уведомления пользователей.

Ранее в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает появление на «Госуслугах» так называемой тревожной кнопки. Воспользоваться ею смогут те, кого пытаются обмануть кибермошенники. Далее сообщение будет передаваться в государственную информационную систему «Антифрод», а потом банкам и операторам, чтобы они смогли пресечь действия злоумышленников.