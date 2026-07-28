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28 июля 2026 в 00:15

«Настало время»: Трамп поговорит с Зеленским о завершении конфлитка

CNN: Трамп обсудит с Зеленским завершение конфликта на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США считают, что настало время завершить конфликт на Украине, рассказал CNN американский чиновник. Так он прокомментировал предстоящий визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Зеленским процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной. Других подробностей предстоящих переговоров источник телеканала не привел.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: сообщения о возможном обсуждении Зеленским и Трампом воздушного перемирия на Украине пока остаются лишь измышлениями СМИ. По его словам, конкретики по этой инициативе нет.

До этого Зеленский заявил, что представители Москвы, Вашингтона и Киева могли бы провести трехстороннюю встречу для урегулирования кризиса до осени. По его словам, у США есть несколько вариантов разрешения ситуации.

После чего самолет Зеленского, направлявшийся в Вашингтон, сделал промежуточную посадку в британском аэропорту Борнму. Согласно источнику, украинский самолет изначально вылетел из Молдовы в США.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
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