В Ираке задержали работавших в интересах Украины боевиков

Советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании боевиков, которые, по версии властей, действовали в интересах Украины, передает Dijlah TV. Чиновник не стал раскрывать перечень объектов, подвергшихся атакам.

По словам аль-Абуди, одна из разведывательных групп, занимавшаяся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Он также сообщил, что были задержаны группировки, обстреливавшие объекты на территории страны, и в ходе следствия они признались в работе в интересах Украины.

Ранее востоковед Александр Каргин в беседе с NEWS.ru заявил: Иран может нанести удар по объектам, связанным с Украиной, на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал заявление Тегерана о готовности ответить на провокации Киева в Каспийском море.

Кроме того, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге сказал, что все покровители Украины должны понести ответственность за атаку на иранское судно. Поводом стало нападение ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.