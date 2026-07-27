Иран пригрозил покровителям Украины за атаку по своему судну

Все покровители Украины должны понести ответственность за атаку на иранское судно, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге. Поводом стало нападение ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения, передает пресс-служба министерства.
Безусловно, все, считающие себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность <...> Иран не оставит это без ответа, — сказал Багаи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение географии боевых действий украинского конфликта чрезвычайно опасно. По его словам, это очередной виток напряженности. Он также указал на необходимость бороться с украинскими властями.
До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за совершенную атаку. По словам дипломата, он сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе европейской дипломатии Кае Каллас.