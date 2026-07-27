Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море Востоковед Каргин: Иран может ударить по объектам Украины на Ближнем Востоке

Иран может нанести удар по объектам, связанным с Украиной, на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru востоковед Александр Каргин. Так он прокомментировал заявление Тегерана о готовности ответить на провокации Киева в Каспийском море.

Теоретически Иран может нанести удар по любым украинским объектам на Ближнем Востоке. Такое возможно, причем необязательно только в Сирии, — сказал собеседник.

Каргин отметил, что в целом ответ Исламской Республики будет зависеть от хода конфликта с США. Так, Иран может ударить по украинским объектам, если в боевых действиях на Ближнем Востоке наметится «передышка», указал он.

Сейчас идет активная фаза противостояния Ирана и США. В ее рамках, возможно, будут временные переговоры. Если они будут, то это повысит вероятность того, что Иран ответит. Если переговоров не случится, то Иран и США продолжат боевые действия и Тегеран будет сфокусирован на Америке, — объяснил Каргин.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали торговое судно республики в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения.