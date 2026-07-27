В Раде заявили о потере Трампом рычагов влияния на Зеленского Дубинский заявил об утрате Трампом влияния на Зеленского в 2025 году

́Президент США Дональд Трамп утратил возможности влиять на Владимира Зеленского еще в 2025 году, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, сообщения о якобы новых условиях завершения конфликта, которые Соединенные Штаты могут предложить украинскому президенту, не соответствуют действительности.

При этом депутат заявил, что Зеленскому все же необходима встреча с американским президентом. По его словам, такой контакт может помочь украинскому лидеру укрепить свои позиции в вопросе возможного возвращения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова на должность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: сообщения о возможном обсуждении Зеленским и Трампом воздушного перемирия на Украине пока остаются лишь измышлениями СМИ. По его словам, конкретики по этой инициативе нет.

До этого Дубинский сообщил, что его переводят в спецколонию в Черниговской области. Политик с 2023 года находится в киевском СИЗО по обвинению в государственной измене.