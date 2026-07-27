В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ходе отражения атаки ВСУ сбили два беспилотника в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. На данный момент ПВО продолжает работать.

Развожаев уточнил, что военные уничтожают беспилотники с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия. Губернатор рекомендовал жителям и гостям города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 182 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

До этого сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

Также стало известно, что украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области. БПЛА атаковал автомобиль в тот момент, когда бригада медиков возвращалась с вызова.