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27 июля 2026 в 20:35

Силы ПВО сбили над регионами России 182 украинских БПЛА

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 182 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

С 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Курской, Костромской, Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской, Орловской, Ярославской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму и Удмуртии.

Ранее сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

До этого стало известно, что украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области. БПЛА атаковал автомобиль в тот момент, когда бригада медиков возвращалась с вызова.

Губернатор Юрий Слюсарь также сообщал, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. По его словам, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.

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