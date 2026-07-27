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27 июля 2026 в 23:13

Семья из США при уборке наткнулась на «тайник» с человеческими останками

На Аляске родственники умершего нашли в морозильнике человеческие останки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родственники жителя Аляски в США обнаружили человеческие останки в морозильнике, когда пришли убирать дом после его смерти, сообщает издание Juneau Independent. Они зашли случайно в запертую хозяйскую постройку.

При вскрытии родственники увидели морозильник. Когда же они решили открыть его, то обнаружили останки неизвестного мужчины. На место происшествия вызвали полицию.

По предварительным данным правоохранителей, погибшему было от 50 до 80 лет. Видимых следов огнестрельных или ножевых ранений на теле не обнаружили.

В полиции отметили, что пока неизвестно, связано ли обнаружение останков с каким-либо преступлением. По одной из версий, погибший мог быть родственником владельца дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее чилийская полиция задержала бывшего полковника Нельсона Хаазе Маццеи, который более двух лет скрывался от правосудия. Он стал последним разыскиваемым фигурантом дела об убийстве фолк-певца Виктора Хары, совершенном более 50 лет назад. В фонде Виктора Хары сообщили, что приветствуют задержание Маццеи и его заключение под стражу.

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Семья из США при уборке наткнулась на «тайник» с человеческими останками
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