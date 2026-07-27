Сябитова рассказала, какая женщина нужна Киркорову

Певцу Филиппу Киркорову подойдет женщина для совместного проживания, а не для брака, заявила телеведущая Роза Сябитова на вопрос корреспондента NEWS.ru, какая пара нужна артисту. При этом на премьерном показе романтической комедии «За любовь» сваха отметила, что у певца и так все хорошо.

Я с ним в одно время участвовала в одном шоу, я ему все сказала. Я считаю, что у него и так все хорошо. Он уже не мальчик. Я считаю, что в этом возрасте — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь. У него двое детей. Зачем делить, зачем по судам ходить. Сожительствовать — пожалуйста, — сказала телеведущая.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, что не хочет тратить энергию на отношения. Она отметила, что свободное время посвящает детям и внукам. Телеведущая подчеркнула, что сейчас помогает дочери, которая работает и воспитывает двоих детей. По ее словам, на пенсию она пока не собирается.

До этого Сябитова заявила, что выплаты на пятилетие и 10-летие законного брака стимулируют россиян на укрепление отношений. Она считает, что такая мера улучшит семейную статистику в стране.