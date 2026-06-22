Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь

Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь Телеведущая Сябитова призналась, что не хочет тратить энергию на мужчин

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что не хочет тратить энергию на отношения, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что свободное время посвящает детям и внукам.

Мы с моими детьми и внуками очень дружны, у нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков ее потрачу, — рассказала Сябитова.

Телеведущая подчеркнула, что сейчас помогает дочери, которая работает и воспитывает двоих детей. По ее словам, на пенсию она пока не собирается.

Ранее Сябитова рассказала, что отказалась от заграничного отдыха из-за неприятных ситуаций. Она подчеркнула, что раньше часто выезжала за пределы России и очень любила посещать Индию.