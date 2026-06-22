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22 июня 2026 в 11:44

Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь

Телеведущая Сябитова призналась, что не хочет тратить энергию на мужчин

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что не хочет тратить энергию на отношения, сообщает «Леди Mail». Она отметила, что свободное время посвящает детям и внукам.

Мы с моими детьми и внуками очень дружны, у нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков ее потрачу, — рассказала Сябитова.

Телеведущая подчеркнула, что сейчас помогает дочери, которая работает и воспитывает двоих детей. По ее словам, на пенсию она пока не собирается.

Ранее Сябитова рассказала, что отказалась от заграничного отдыха из-за неприятных ситуаций. Она подчеркнула, что раньше часто выезжала за пределы России и очень любила посещать Индию.

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Роза Сябитова
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