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09 июня 2026 в 17:25

«Как-то открестилась»: Сябитова об отказе отдыхать за границей

Телеведущая Сябитова отказалась от отдыха за границей из-за неприятных ситуаций

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
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Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что отказалась от заграничного отдыха из-за неприятных ситуациях. В разговоре с Общественной Службой Новостей сваха подчеркнула, что раньше часто выезжала за пределы России и очень любила посещать Индию.

После неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась. В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить все, а потом ехать, — пояснила Сябитова.

По ее словам, сейчас она выбирает направления по России. Сябитова поделилась, что лучшим отдыхом для нее является огород.

Я сейчас отпуск провожу в Подмосковье. У меня там огород, люблю копаться. И это самый лучший отдых, — заключила телеведущая.

Ранее стало известно, что певица МакSим решила отказаться от летнего отдыха (настоящее имя — Марина Абросимова). Ее менеджер Яна Богушеская подчеркнула, что это связано с гастролями и рабочими планами. Так, МакSим ждут съемки, концерты и презентация книги. Богушеская отметила, что певица также готовится отпраздновать свой день рождения.

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Роза Сябитова
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