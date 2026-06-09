Певица МакSим решила отказаться от летнего отдыха

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) решила отказаться от летнего отдыха, сообщила ее менеджер Яна Богушевская. В разговоре с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что это связано с гастролями и рабочими планами. Так, МакSим ждут съемки, концерты и презентация книги. Богушевская отметила, что певица также готовится отпраздновать свой день рождения.

Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съемки, концерты и презентация книги, — поделилась менеджер.

Ранее певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельность. Артист подчеркнул, что будет петь для своих поклонников до тех пор, пока будет им интересен. Певец отметил, что тем, кто ждет завершения его карьеры, стоит перестать себя мучить и не слушать его композиции. Он обратил внимание, что новости о завершении карьеры — это всего лишь слухи.