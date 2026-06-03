Сосо Павлиашвили ответил на слухи о завершении концертной деятельности

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не собирается завершать концертную деятельность. В разговоре с «Москвой 24» артист подчеркнул, что будет петь для своих поклонников до тех пор, пока будет им интересен. Певец отметил, что тем, кто ждет завершения его карьеры, стоит перестать себя мучить и не слушать его композиции. Он обратил внимание, что новости о завершении карьеры — это всего лишь слухи.

Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня, — отметил Павлиашвили.

Ранее художник Константин Мирошник заявил, что слухи о плохом самочувствии и самоизоляции ведущего Николая Дроздова являются ложью. По его словам, звезда телепередачи «В мире животных» продолжает вести активный образ жизни и нормально себя чувствует.