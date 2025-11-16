Отказ от выступлений, слова об СВО, завещание: куда пропал Павлиашвили

Певец Сосо Павлиашвили отказывается выступать на корпоративах без своего сына Левана, которого берет на все частные мероприятия, пишут СМИ. С чем это связано и куда пропал Павлиашвили, правда ли, что он уже составил завещание?

Почему Павлиашвили отказывается от корпоративов

Как писал NEWS.ru, вместе со старшим сыном Павлиашвили поет примерно 10 песен дуэтом, еще один-два хита артист исполняет один. При этом на полностью сольное выступление Павлиашвили не соглашается. Певец учитывает пожелания по композициям, однако итоговую программу составляет сам.

Что касается райдера отца и сына, в него, предположительно, входят две гримерки, еда на коллектив из 15 человек, из алкоголя — виски стоимостью 12 тыс. рублей. Павлиашвили просит не ставить на стол рыбу и морепродукты. За одно выступление артист берет 2,5 млн рублей.

Продюсер Сергей Дворцов ранее уточнил, что за выступление на корпоративе Павлиашвили просит от 2,5 млн до 3 млн рублей.

«Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Все-таки грузинский мужчина, как-никак», — добавил он.

По мнению Дворцова, в будущем Павлиашвили может завершить карьеру. Певец уступит место более молодым артистам, которые на него равняются, считает он.

До этого Павлиашвили рассказывал о строгом воспитании Левана, с которым выступает на корпоративах. По его словам, сын от первого брака с Нино Учанейшвили окончил Суворовское училище, а затем учился в техническом университете. Павлиашвили не дарил ребенку дорогие вещи.

«Я не дарил ему ни квартир, ни машин. Он и водить не умеет еще, да и рассчитывает, как настоящий мужчина, на свои силы и возможности», — заявил певец в 2021 году.

Что Павлиашвили говорил об СВО

В мае 2023 года Павлиашвили во время концерта в Рязани сообщил о поддержке спецоперации. Он попросил Бога о даровании победы России.

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — сказал артист.

Также исполнитель в интервью для NEWS.ru признавался, что ездит в Донбасс, потому что люди там просят о помощи.

«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — рассказал Павлиашвили.

Также певец прокомментировал «разделение» культуры после начала СВО, отметив, что у него почти нет друзей в шоу-бизнесе. Павлиашвили добавил, что из этой сферы ему близки единицы и именно с ними он общается десятилетиями. Эти люди, добавил исполнитель, не привыкли делать поспешных выводов.

Как живет Павлиашвили

Артист находится в незарегистрированном браке с Ириной Патлах. Она твердо уверена в Павлиашвили и считает штамп в паспорте условностью. В шоу «Секрет на миллион» ведущая Лера Кудрявцева напомнила Ирине, что юридически она не считается его женой и может остаться ни с чем. Однако этот вопрос не смутил Патлах.

«Сосо позаботился обо всех этих вещах. Если ты имеешь в виду какие-то имущественные вопросы, такие более приземленные, скажем так. Мне кажется, у нас каждый член семьи, он уже имеет какую-то свою маленькую частицу в общем деле. И, наверное, нет такого, что кто-то находится в подвешенном состоянии. Это касается и детей, и родителей, и близких», — заявила Патлах.

Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Павлиашвили подтвердил ее слова: «Мы все расписали, и завещание есть».

В марте 2025-го Павлиашвили признался, что его семье нравится жить за городом — в подмосковном доме. Вместе с детьми и супругой артист часто гуляет в лесу и проводит время на собственном участке.

«Всей семьей мы постоянно поем. Общаемся с нашими любимыми кошками и курочками. У нас есть курятник. Это все для души. Мы наслаждаемся загородной жизнью по полной», — сообщил певец.

Недавно Павлиашвили начал строительство отдельной студии рядом с домом. Он отметил, что жилье будет отведено под нужды его супруги.

