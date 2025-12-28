Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 22:40

«У меня нет дедлайнов»: Трамп заявил о сроках принятия решения по Украине

Трамп указал, что не ставит дедлайнов по урегулированию ситуации на Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких крайних сроков для достижения мирного урегулирования на Украине. Эта краткая реплика отражает прагматичный и не связанный временными рамками подход Вашингтона к одному из ключевых международных кризисов.

У меня нет дедлайнов, — сказал глава вашингтонской администрации в ответ на соответствующий вопрос журналистов в поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Данное заявление прозвучало в тот момент, когда ожидалась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе нее должны обсуждаться в том числе и вопросы будущего мирного процесса.

Ранее в Сети появились видеокадры первой встречи американского лидера и президента Украины в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Крупным планом сняты главные детали приветствия двух политиков. Трамп дожидался гостя возле здания. Сначала он жестом поприветствовал Зеленского, потом они пожали друг другу руки. Во время краткого обмена репликами Трамп указал своему собеседнику на журналистов, предлагая попозировать.

До этого американский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Этот факт вызвал серьезное беспокойство в окружении украинского президента и создал для Зеленского дополнительное давление накануне диалога.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
дедлайны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы рассказали о взрывах над городами Кубани
Блогер Милохин кардинально сменил сферу деятельности
Зеленский допустил обсуждение с Трампом территориального вопроса
Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России
Зеленский отказался от строгого дресс-кода для встречи с Трампом
Около виллы Брижит Бардо образовался стихийный мемориал
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 декабря 2025 года
«У меня нет дедлайнов»: Трамп заявил о сроках принятия решения по Украине
Трамп высказался о судьбе российских активов в Европе
Трамп после встречи с Зеленским сделает важный звонок
Появились первые кадры встречи Трампа и Зеленского
Трамп раскрыл роль Европы в поддержании мира на Украине
Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине
Трамп: и Путин, и Зеленский хотят мира
Умер экс-гендиректор IBM
Стало известно о массовом убийстве в Суринаме
Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования
Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды
«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине
Трамп заговорил о «впечатляющих перспективах» после окончания конфликта
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.