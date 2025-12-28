«У меня нет дедлайнов»: Трамп заявил о сроках принятия решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких крайних сроков для достижения мирного урегулирования на Украине. Эта краткая реплика отражает прагматичный и не связанный временными рамками подход Вашингтона к одному из ключевых международных кризисов.

У меня нет дедлайнов, — сказал глава вашингтонской администрации в ответ на соответствующий вопрос журналистов в поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Данное заявление прозвучало в тот момент, когда ожидалась встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе нее должны обсуждаться в том числе и вопросы будущего мирного процесса.

Ранее в Сети появились видеокадры первой встречи американского лидера и президента Украины в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Крупным планом сняты главные детали приветствия двух политиков. Трамп дожидался гостя возле здания. Сначала он жестом поприветствовал Зеленского, потом они пожали друг другу руки. Во время краткого обмена репликами Трамп указал своему собеседнику на журналистов, предлагая попозировать.

До этого американский лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Этот факт вызвал серьезное беспокойство в окружении украинского президента и создал для Зеленского дополнительное давление накануне диалога.