28 февраля 2026 в 06:19

Мошенники придумали хитрый способ мстить непопавшимся жертвам

Юрист Хаминский: мошенники мстят своим несостоявшимся жертвам с помощью СБП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали использовать Систему быстрых платежей для мести непопавшимся жертвам, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Александр Хаминский. По словам эксперта, мошенники используют пометки «за наркотики» или «за продажу карты».

Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты», что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета — самая безобидная, — сказал Хаминский.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста и писать родственникам пропавших военнослужащих с зоны СВО. Злоумышленники предлагают якобы помощь в поисках близких.

Кроме того, злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня. Аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику. Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан.

